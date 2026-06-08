Muğla'da Trafik Kazası: 1 Yaralı - Son Dakika
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Muğla'da Trafik Kazası: 1 Yaralı

Muğla\'da Trafik Kazası: 1 Yaralı
08.06.2026 23:28
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Menteşe'de ters yöne giren otomobil ile motosiklet çarpıştı, 1 kadın sürücü yaralandı.

Muğla'nın Menteşe ilçesinde ters yönden çıktığı iddia edilen otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.

Kaza, Menteşe ilçesi Orhaniye Mahallesi Hürriyet Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre 48 NK 282 plakalı otomobil, iddialara göre Hürriyet Sokak üzerindeki ters yönden çıkış yaptı. O esnada İsmet Çatak Caddesi üzerinde seyretmekte olan 48 AST 261 plakalı motosiklet, otomobille çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle motosikletten düşen kadın sürücü yaralandı. Kazayı gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıyı ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırdı. Motosiklet sürücüsünün kazada hafif şekilde yaralandığı ve hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenilirken, kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. - MUĞLA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3. Sayfa Muğla'da Trafik Kazası: 1 Yaralı - Son Dakika

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