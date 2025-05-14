Muğla\'da Trafik Kazası: İki Yaralı

Muğla'da iki aracın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında iki kişi yaralandı.

Kaza Menteşe- Ula karayolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Gülağzı Kavşağı'nda 48 DE 456 ile 48 DA 968 plakalı araçlar çarpıştı. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan kaza ihbarının ardından bölgeye Acil Sağlık, Menteşe İtfaiye Amirliği ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıları ambulanslarla Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. - MUĞLA