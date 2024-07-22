Muğla'da trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika
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Muğla'da trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti

Muğla'nın Milas ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybederken, 1 kişi de yaralandı. Kazada, Söke'den Milas istikametine seyir halinde olan 3 motosikletten 2'si tır ile çarpıştı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, kazada bir motosiklet sürücüsünün hayatını kaybettiğini belirledi. Yaralanan diğer sürücü ise hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.

22.07.2024 18:34
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Muğla'nın Milas ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybederken, 1 kişi de yaralandı.

Kaza, Milas- Söke karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Söke'den Milas istikametine seyir halinde olan 3 motosikletten 2'si tır ile çarpıştı. Çarpmanın etkisi ile motosikletlerden biri yolun sağındaki refüje, diğeri ise orta kısımdaki refüje savruldu. Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, kazada motosikletlerden birinin Rus sürücüsünün hayatını kaybettiğini belirledi. Yaralanan diğer sürücü ise ilk müdahalesinin ardından Milas Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. - MUĞLA

Kaynak: İHA

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