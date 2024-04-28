Muğla'da traktör kazasında bir kişi hayatını kaybetti - Son Dakika
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Muğla'da traktör kazasında bir kişi hayatını kaybetti

Muğla\'da traktör kazasında bir kişi hayatını kaybetti

Muğla'nın Yatağan ilçesinde tarlada çalışırken traktörün devrilmesi sonucu Neşet Kaya (59) hayatını kaybetti. Olay yerine gelen ekipler tarafından yapılan incelemede Kaya'nın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

28.04.2024 17:28
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Muğla'nın Yatağan ilçesinde devrilen traktörün altında kalan Neşet Kaya (59) hayatını kaybetti.

Olay, Yatağan ilçesi Kafaca Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre 59 yaşındaki Neşet Kaya, tarlada çalıştığı esnada henüz bilinmeyen bir nedenle direksiyon hakimiyetini kaybetti. Hakimiyeti kaybolan traktör bir anda devrildi. Talihsiz adam traktörün altında kaldı. Olayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen Yatağan İtfaiye Grup Amirliği ekipleri, Kaya'yı traktörün altından çıkararak sağlık ekiplerine teslim etti. Yapılan incelemede Kaya'nın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlenirken, olayla ilgili inceleme başlatıldı. - MUĞLA

Kaynak: İHA

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