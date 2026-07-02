Akyaka'da ev yangını - Son Dakika
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Akyaka'da ev yangını

Akyaka\'da ev yangını
02.07.2026 06:37  Güncelleme: 06:39
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Muğla'nın Ula ilçesine bağlı Akyaka Mahallesi'nde bir dubleks evde tüp kaynaklı yangın çıktı. Yangında evin alt katı kullanılamaz hale gelirken, üst kat kısmen zarar gördü. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü.

Muğla'nın Ula ilçesine bağlı Akyaka Mahallesi'nde bir dubleks evde meydana gelen tüp kaynaklı yangında evin alt katı kullanılamaz hale geldi.

Yangın sonrası 112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbar ile olay yerine Muğla Büyükşehir Belediyesi itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekiplerin hızlı müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürülerek soğutma çalışması gerçekleştirildi.

Yangın nedeniyle evin alt katında bulunan çeşitli ev ve mutfak eşyaları tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi. Dubleks evin üst katı ise yoğun ısı ve is nedeniyle kısmen zarar gördüğü açıklandı.

Yapılan ilk incelemelerde yangının, mutfakta bulunan tüpün dedantöründen herhangi bir nedenle gaz sızması sonucu çıktığı değerlendirildi. - MUĞLA

Kaynak: İHA

Güvenlik, 3. Sayfa, İtfaiye, Akyaka, Çevre, Yaşam, Muğla, Kaza, Ula, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Akyaka'da ev yangını - Son Dakika

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