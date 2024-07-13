Muğla'da tur otobüsü feci kaza yaptı - Son Dakika
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Muğla'da tur otobüsü feci kaza yaptı

Muğla\'da tur otobüsü feci kaza yaptı

Muğla'nın Ula ilçesine bağlı Akyaka Mahallesi'nde tur otobüsünün freni patlayarak park halindeki araçlara çarpması sonucu meydana gelen kaza anı araç kamerasına yansıdı. Kazada 2 kişi hayatını kaybederken, 32 kişi yaralandı.

13.07.2024 11:28  Güncelleme: 11:33
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Muğla'nın Ula ilçesine bağlı Akyaka Mahallesi'nde yaşanan feci kaza, araç kamerası tarafından an be an kaydedildi.

Kaza, Ula Akyaka Mahallesi girişinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, günübirlik tura katılan yerli turistleri taşıyan Mehmet D. idaresindeki 20 AIV 199 plakalı tur otobüsü iddiaya göre freni patlaması sonucu park halindeki 60 TS 868, 06 HKL 05 ve 34 FB 1282 plakalı araçlara çarptıktan sonra bir ikametin duvarına çarparak durdu. Kazada bazı yolcular otobüsten fırlarken bazıları ise sıkıştı. İlk belirlemelere göre, kazada 2 kişi hayatını kaybederken, 32 kişi yaralandı. Bu arada, kaza sonrası araçta sıkışan 4 kişi, kısa sürede bölgeye ulaşan Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri tarafından kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi.

Kaza anı araç kamerasına yansıdı

Muğla Akyaka'da meydana gelen feci kaza ise başka bir aracın kamerası tarafından an be an kaydedildi. Araç kamerasına yansıyan görüntülerde otobüsün hızla araçlara çarpması yer alıyor. - MUĞLA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Muğla'da tur otobüsü feci kaza yaptı - Son Dakika

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