Muğla\'da uyuşturucu aramalarında 12 bin 918 gram esrar bulundu, 2 şüpheli tutuklandı

Muğla Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince 19-20 Eylül tarihlerinde Bodrum ve Yatağan ilçelerinde uyuşturucu madde ticaretini önlemeye yönelik yapılan çalışmalar yapıldı.

Çalışmada, uyuşturucu madde ticareti yaptığı tespit edilen şahısların konakladığı apart ve ikametlerinde yapılan aramalarda; 12 bin 918 gram esrar maddesi, 114 parça satışa hazır 57 gram kokain maddesi, hassas terazi ve suçtan elde edildiği değerlendirilen Bin 405 dolar para ele geçirildi.

Yakalanan 2 şüpheli şahsa uyuşturucu veya uyarıcı maddelerin ruhsatsız veya ruhsata aykırı olarak imal, ithal, ihraç ve ticaretini yapma suçundan adli işlem yapılırken, çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklandılar.