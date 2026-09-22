Muğla'da uyuşturucu aramalarında 12 bin 918 gram esrar bulundu, 2 şüpheli tutuklandı - Son Dakika
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Muğla'da uyuşturucu aramalarında 12 bin 918 gram esrar bulundu, 2 şüpheli tutuklandı

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Muğla\'da uyuşturucu aramalarında 12 bin 918 gram esrar bulundu, 2 şüpheli tutuklandı
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Muğla Emniyet Müdürlüğü Narkotik ekipleri, 19-20 Eylül'de Bodrum ve Yatağan'da uyuşturucu ticaretiyle mücadele için arama yaptı. Aramalarda 12 bin 918 gram esrar, 57 gram kokain, hassas terazi ve bin 405 dolar ele geçirildi, 2 şüpheli tutuklandı.

Muğla Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince 19-20 Eylül tarihlerinde Bodrum ve Yatağan ilçelerinde uyuşturucu madde ticaretini önlemeye yönelik yapılan çalışmalar yapıldı.

Çalışmada, uyuşturucu madde ticareti yaptığı tespit edilen şahısların konakladığı apart ve ikametlerinde yapılan aramalarda; 12 bin 918 gram esrar maddesi, 114 parça satışa hazır 57 gram kokain maddesi, hassas terazi ve suçtan elde edildiği değerlendirilen Bin 405 dolar para ele geçirildi.

Yakalanan 2 şüpheli şahsa uyuşturucu veya uyarıcı maddelerin ruhsatsız veya ruhsata aykırı olarak imal, ithal, ihraç ve ticaretini yapma suçundan adli işlem yapılırken, çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklandılar.

Kaynak: İHA
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SON DAKİKA: Muğla'da uyuşturucu aramalarında 12 bin 918 gram esrar bulundu, 2 şüpheli tutuklandı - Son Dakika
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