Muğla\'da Uyuşturucu Operasyonları: 9 Tutuklama

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Muğla İl Jandarma Komutanlığı, Muğla İl Emniyet Müdürlüğü ve Sahil Güvenlik Güney Ege Grup Komutanlığı tarafından 15-31 Ocak 2025 tarihleri arasında il genelinde narkotik suçlarla mücadele kapsamında yürütülen operasyonlarda uyuşturucu tacirlerine büyük darbe vurulurken, 9 şüpheli tutuklandı.

Toplam 108 ayrı operasyonda; 360 gram skunk, 165 gram esrar, 51 gram bonzai, 68 gram metamfetamin, 10 gram kokain, 11 gram kenevir, 444 adet sentetik ecza, 14 adet A4 kağıda emdirilmiş bonzai, 4 hassas terazi, 1 uyuşturucu kullanma aparatı, suçtan elde edildiği değerlendirilen 365 bin 800 TL, 670 Euro, 200 Dolar ele geçirildi. Operasyonlar kapsamında 31 şüpheliye uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan, 97 kişiye ise uyuşturucu madde bulundurma ve kullanma suçundan adli işlem yapılırken, emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen 9 şüpheli de tutuklanarak cezaevine gönderildi. - MUĞLA