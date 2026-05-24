Muğla\'da Uyuşturucu Operasyonu: 3 Tutuklama

Muğla İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Kurban Bayramı öncesinde uyuşturucu madde ticaretinin önlenmesine yönelik Datça, Bodrum ve Dalaman ilçelerinde düzenlenen operasyonlarda 3 şüpheli tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, gerçekleştirilen çalışmalarda uyuşturucu madde taşındığı değerlendirilen araçlar ile şahıslar üzerinde arama yapıldı. Yapılan aramalarda 1 kilo 190 gram esrar, 10 gram kokain, 1 adet ruhsatsız tabanca ile 100 adet fişek ele geçirildi. Operasyon kapsamında gözaltına alınan 5 şüpheli hakkında Türk Ceza Kanunu'nun 188'inci maddesi kapsamında 'Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapma' suçundan adli işlem başlatıldı. Şüphelilerden 1'i adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, 1 kişi savcılık tarafından serbest bırakıldı. Mahkemeye sevk edilen 3 şüpheli ise tutuklanarak cezaevine gönderildi. - MUĞLA