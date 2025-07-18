Muğla\'da Uyuşturucu Operasyonu: 5 Tutuklama

Muğla'nın Marmaris ve Fethiye ilçelerinde gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 5 kişi tutuklanırken, çeşitli miktarlarda uyuşturucu madde ele geçirildi.

Muğla İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından, uyuşturucu madde ticaretinin önlenmesine yönelik Fethiye ve Marmaris'te çalışma gerçekleştirildi. Yapılan çalışmalarda 751 gr kokain maddesi, 85 gr metamfetamin, 21 adet sentetik ecza maddesi, 1 adet tabanca, 2 adet şarjör ve 112 adet fişek, 1 adet hassas terazi ele geçirildi. Yakalanarak gözaltına alınan 5 şüpheli şahıs sevk edildikleri mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. - MUĞLA