Muğla'da Yabancı Uyruklu Kadınları Fuhuşa Zorlayan Karı-Koca Tutuklandı - Son Dakika
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Muğla'da Yabancı Uyruklu Kadınları Fuhuşa Zorlayan Karı-Koca Tutuklandı

Muğla\'da Yabancı Uyruklu Kadınları Fuhuşa Zorlayan Karı-Koca Tutuklandı

Muğla Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yurt dışından çalışma vaadiyle getirilen yabancı uyruklu kadınları fuhuşa zorlayan bir karı-koca çiftini yakalayarak tutukladı. Operasyon sonucunda 17 mağdur kadın kurtarıldı.

14.05.2024 13:53
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Muğla Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından 4 aydır sürdürülen teknik ve fiziki takip sonrası yurt dışından çalışma vaadi ile getirdikleri yabancı uyruklu kadınların pasaportlarına el koyarak fuhuş yaptıran karı-koca düzenlenen operasyon sonrası çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklandı.

Muğla İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından, Bodrum'da fuhşa teşvik, aracılık etme, yer ve imkan sağlama suçu ile alakalı 19 Şubat 2024 günü başlatılan projeli dosya kapsamında Antalya ve Muğla'da 4 adreste eş zamanlı operasyon düzenlendi. 4 şüpheli şahıs yakalandı, 17 yabancı uyruklu mağdur kadın kurtarıldı.

Şüpheli şahıslar, sevk edildikleri adli mercilerce tutuklandı. Dosya şüphelisi 1 şahsın, daha önce işlemiş olduğu fuhşa teşvik, aracılık etme, yer ve imkan sağlama suçundan bir ay önce tutuklandığı belirtildi.

Çalışmalar kapsamında fuhuş organizatörü oldukları iddia edilen Kırgızistan uyruklu Gulzade A, kocası Mustafa C.S ile fuhuşta kullanılan korsan taksi sürücüleri oldukları iddia edilen Adnan B, Mehmet A. ve Emrah G. çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. - MUĞLA

Kaynak: İHA

Emniyet Müdürlüğü, Operasyon, Muğla, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Muğla'da Yabancı Uyruklu Kadınları Fuhuşa Zorlayan Karı-Koca Tutuklandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Muğla'da Yabancı Uyruklu Kadınları Fuhuşa Zorlayan Karı-Koca Tutuklandı - Son Dakika
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