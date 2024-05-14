Muğla\'da Yabancı Uyruklu Kadınları Fuhuşa Zorlayan Karı-Koca Tutuklandı

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Muğla Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından 4 aydır sürdürülen teknik ve fiziki takip sonrası yurt dışından çalışma vaadi ile getirdikleri yabancı uyruklu kadınların pasaportlarına el koyarak fuhuş yaptıran karı-koca düzenlenen operasyon sonrası çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklandı.

Muğla İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından, Bodrum'da fuhşa teşvik, aracılık etme, yer ve imkan sağlama suçu ile alakalı 19 Şubat 2024 günü başlatılan projeli dosya kapsamında Antalya ve Muğla'da 4 adreste eş zamanlı operasyon düzenlendi. 4 şüpheli şahıs yakalandı, 17 yabancı uyruklu mağdur kadın kurtarıldı.

Şüpheli şahıslar, sevk edildikleri adli mercilerce tutuklandı. Dosya şüphelisi 1 şahsın, daha önce işlemiş olduğu fuhşa teşvik, aracılık etme, yer ve imkan sağlama suçundan bir ay önce tutuklandığı belirtildi.

Çalışmalar kapsamında fuhuş organizatörü oldukları iddia edilen Kırgızistan uyruklu Gulzade A, kocası Mustafa C.S ile fuhuşta kullanılan korsan taksi sürücüleri oldukları iddia edilen Adnan B, Mehmet A. ve Emrah G. çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. - MUĞLA