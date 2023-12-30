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Muğla'da Yangında Yaşlı Kadın Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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Muğla'da Yangında Yaşlı Kadın Hayatını Kaybetti

Muğla'nın Yatağan ilçesinde çıkan yangında ev sahibi olan yaşlı kadın alevlerin arasında kalarak hayatını kaybetti. Yangın, Elmacık Mahallesi'nde meydana geldi. İhbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın söndürülürken, Yatağan Kaymakamı olay yerine gelerek yakınlarına başsağlığı diledi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Muğla\'da Yangında Yaşlı Kadın Hayatını Kaybetti
30.12.2023 - 09:41,
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Muğla'nın Yatağan ilçesinde bir evde çıkan yangında ev sahibi yaşlı kadın alevlerin arasında kalarak hayatını kaybetti.

Yangın, Elmacık Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, müstakil bir evde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Evden alevlerin yükseldiğini fark eden vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri yangını kontrol altına almak için çalışma başlattı. Uzun uğraşlar sonucu itfaiye ekipleri tarafından yangın söndürülürken, ev sahibi Fatma Geren'in (81) alevlerin arasında kalarak hayatını kaybetti. Yatağan Kaymakamı Mustafa Emre Kılıç da olay yerine gelerek Geren'in yakınlarına başsağlığı dileyip bölgede incelemelerde bulundu.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - MUĞLA

Kaynak: İHA
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