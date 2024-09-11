Muğla\'da Eş Zamanlı Denetim: 49 Şahıs Yakalandı

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Muğla Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından il genelinde eş zamanlı olarak planlanan aranan şahıslara yönelik gerçekleştirilen denetime 73 ekip, 184 personelin katıldı. Denetim sonucunda; Bin703 şahıs sorgulandı. Sorgulamalar sonunda 7 şahıs gözaltına alındı, 11 şahsa adli işlem yapılırken, 3 şahsa idari işlem yapıldı. Uygulamada, 5,5 gram eroin ele geçirildi ve 19 bin 275 Türk Lirası cezai işlem uygulandı.

İl genelinde aranan şahıslara yönelik yapılan uygulamalarda ise 34'ü kesinleşmiş hapis cezası ve 15'i çeşitli suçlardan ifadeye yönelik yakalama emri bulunan toplam 49 şahıs yakalandı. 2 yıla kadar hapis cezası ile aranmakta olan 27 şahıs ile 5 yıla kadar hapis cezası ile aranmakta olan 7 şahıs yakalandı. - MUĞLA