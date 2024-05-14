Muğla'da Yavru Köpek İtfaiye Ekipleri Tarafından Kurtarıldı - Son Dakika
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Muğla'da Yavru Köpek İtfaiye Ekipleri Tarafından Kurtarıldı

Muğla\'da Yavru Köpek İtfaiye Ekipleri Tarafından Kurtarıldı

Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde kapının tellerine sıkışan yavru köpek, itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile kurtarıldı. Köyceğiz Toparlar Mahallesi'nde yaşanan olayda, yavru köpeğin kafası tellere sıkıştı. Muğla Büyükşehir Belediyesi Köyceğiz İtfaiye ekipleri, köpeği telleri keserek kurtardı ve sahibine teslim etti.

14.05.2024 09:41  Güncelleme: 09:42
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Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde kapının tellerine kafası sıkışan yavru köpek itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile kurtarıldı.

112 Acil Çağrı Merkezine Köyceğiz Toparlar Mahallesinde yavru köpeğin kafasının tellere sıkıştığı ihbarı yapıldı. Bölgeye Muğla Büyükşehir Belediyesi Köyceğiz İtfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler tel kafes arasında kafası sıkışan yavru köpeği telleri makas ile keserek sıkıştığı yerden kurtardı. Yavru köpek sahibine teslim edildi. - MUĞLA

Kaynak: İHA

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SON DAKİKA: Muğla'da Yavru Köpek İtfaiye Ekipleri Tarafından Kurtarıldı - Son Dakika
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