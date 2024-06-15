Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında içinde lastik bot ile yasadı yollardan Yunanistan adalarına geçmeye çalışan 16 düzensiz göçmen yakalandı.
Datça ilçesi açıklarında lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisinin alınması üzerine görevlendirilen Sahil Güvenlik Botları tarafından hareketli lastik bot durduruldu. Lastik bot içindeki 16 düzensiz göçmen (beraberinde 1 çocuk) yakalandı. - MUĞLA
Son Dakika › 3.Sayfa › Muğla'da Yunanistan'a geçmeye çalışan 16 düzensiz göçmen yakalandı - Son Dakika
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