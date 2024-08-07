Muğla'nın Datça ilçesinde iki ayrı düzensiz göçmen olayında Yunanistan sahil güvenlik unsurlarının Türk karasularına geri ittiği 10 düzensiz göçmen kurtarılırken, 20 düzensiz göçmen yakalandı.
Datça ilçesi açıklarında can salı içerisinde düzensiz göçmenler olduğu bilgisini alan Türk Sahil Güvenlik ekipleri bölgeye kurtarma botu gönderdi. Yunanistan sahil güvenlik unsurlarınca Türk karasularına geri itilen can salı içerisindeki 10 düzensiz göçmen kurtarıldı.
Datça açıklarında ikinci düzensiz göçmen olayında ise bindikleri lastik botun motor arızası nedeniyle sürüklenen ve yardım talebinde bulunan fiber karinalı lastik bot içerisindeki 20 düzensiz göçmen (beraberinde 4 çocuk) kurtarılırken, 1 göçmen kaçakçısı şüphelisi yakalandı. - MUĞLA
Son Dakika › 3.Sayfa › Muğla'da Yunanistan Sahil Güvenlik Unsurları Tarafından Türk Karasularına İtildi - Son Dakika
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