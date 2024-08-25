Muğla\'da Yunanistan tarafından geri itilen göçmenler kurtarıldı

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Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında Yunanistan sahil güvenlik unsurları tarafından Türk karasularına lastik bot içinde geri itilen 31 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Datça ilçesi açıklarında lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisinin alınması üzerine görevlendirilen Sahil Güvenlik Botu tarafından Yunanistan sahil güvenlik unsurları tarafından Türk karasularına geri itilen lastik bot içerisindeki 31 düzensiz göçmen kurtarıldı. - MUĞLA