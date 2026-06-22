Menteşe\'de zeytinlik yangını

Muğla'nın Menteşe ilçesinde zeytinlik alanda çıkan yangın, itfaiye ve orman ekiplerinin hızlı ve koordineli müdahalesi sayesinde büyümeden söndürüldü.

Olay, Düğerek Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, mahalle çıkışındaki zeytinlik ve ormanlık alana yakın bölgeden yükselen dumanları fark eden çevredeki vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarın ardından bölgeye Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri, Muğla Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait bir arazöz ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine ulaşan ekipler, rüzgarın da etkisiyle büyüme eğilimi gösteren alevlere hızla müdahale etti. Ekiplerin yoğun çabası sonucu yangın, hemen yanındaki ormanlık alana sıçramadan tamamen kontrol altına alınarak söndürüldü ve bölgede soğutma çalışmaları yapıldı. Polis ve itfaiye ekipleri, zeytinlik alanda maddi hasara yol açan yangının çıkış sebebini belirlemek amacıyla geniş çaplı bir inceleme başlattı. - MUĞLA