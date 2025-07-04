Muğla\'da Zeytinliklerde Yangın: Ekipler Havadan ve Karadan Müdahale Ediyor

Muğla'nın Milas ilçesine bağlı Pınarcık Mahallesi'nde, Pınarcıkkırı mevkiinde makilik ve zeytinlik alanlarda başlayan yangın ekiplerin havadan ve karadan müdahalesi ile söndürme çalışmaları devam ediyor.

Yangına havadan 4 uçak ve 5 helikopter, karadan 20 arazöz 6 su ikmal aracı 4 dozer, Muğla Büyükşehir Belediyesine ait itfaiye ekipleri söndürme çalışmalarına katılıyor. Ziraat alanında başlayan yangın rüzgarın da etkisi ile geniş bir alana yayıldı. - MUĞLA