Muğla'nın Milas ilçesine bağlı Pınarcık Mahallesi'nde, Pınarcıkkırı mevkiinde makilik ve zeytinlik alanlarda başlayan yangın ekiplerin havadan ve karadan müdahalesi ile söndürme çalışmaları devam ediyor.
Yangına havadan 4 uçak ve 5 helikopter, karadan 20 arazöz 6 su ikmal aracı 4 dozer, Muğla Büyükşehir Belediyesine ait itfaiye ekipleri söndürme çalışmalarına katılıyor. Ziraat alanında başlayan yangın rüzgarın da etkisi ile geniş bir alana yayıldı. - MUĞLA
Son Dakika › 3.Sayfa › Muğla'da Zeytinliklerde Yangın: Ekipler Havadan ve Karadan Müdahale Ediyor - Son Dakika
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