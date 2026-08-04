Yatağan’da zirai alanda başlayan yangın ormana sıçradı

Muğla'nın Yatağan ilçesinde zirai alanda çıkan yangın ormanlık alana sıçrarken, alevlerin yükseldiğini gören vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi.

Edinilen bilgiye göre, yangın Kadıköy Mahallesi'nde meydana geldi. Zirai alanda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Bölgeden alevlerin yükseldiğini fark eden vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye Muğla Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı hava ve kara unsurları ile Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye ulaşan ekipler rüzgarın da etkisi ile ormanlık alana sıçrayan alevlere müdahale etti. Yangının kontrol altına alınması ve yerleşim yerlerine sıçramaması için yürütülen çalışmalara 12 helikopter, 3 uçak, 18 arazöz, 4 su tankeri, 2 dozer ve 185 personel ile havadan ve karadan yoğun bir şekilde devam ediliyor.