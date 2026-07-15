Muğla\'daki Orman Yangını Kontrol Altında

Muğla'nın Milas ilçesinde dün akşam saatlerinde başlayan orman yangını büyük ölçüde kontrol altına alınırken, bir zamanlar yeşil örtü ve masmavi deniz manzarası ise yangınla beraber mazide kaldı. Yanan alanlar dron ile görüntülenirken yeşil örtünün karaya döndüğü görüldü.

Yangın, Gürçamlar Mahallesi Kazıklı-Bozbük mevkiindeki ormanlık alanda dün akşam saatlerinde henüz belirlenemeyen bir nedenle çıktı. Rüzgarın etkisiyle hızla büyüyen alevler gece boyunca geniş bir alana yayılarak lüks villa ve otellerin bulunduğu Kaplankaya bölgesine kadar ulaştı. Orman işçileri ile Milas ve çevre ilçelerden sevk edilen itfaiye ekipleri, gece boyunca alevlere karşı yoğun mücadele verdi. Yangının kritik noktalarda ilerleyişini durdurabilmek amacıyla karşı ateş uygulaması yapıldı. Havanın aydınlanmasıyla birlikte hava araçlarının yeniden devreye girmesiyle müdahale hem havadan hem karadan yoğunlaştırıldı. Yapılan yoğun söndürme çalışmaları sonuç verdi. Orman Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada yangının büyük ölçüde kontrol altına alındığı açıklandı.

Yanan alanlar dron ile görüntülendi

Alevlerin söndürüldüğü alanlar dron ile görüntülendi. Orman yangını yeşil örtü ile mavi denizin birlikteliğini siyaha bürüdüğü görüldü. Yaklaşık 850 hektar yanarken, 600 hektarının orman, 250 hektarının ise tapulu ve ziraat alanı olduğu, bölgede ekiplerin söndürme ve soğutma çalışmalarının sürdüğü öğrenildi. - MUĞLA