Muğla Dalaman'da yıldırımın tetiklediği orman yangını sabaha karşı kontrol altına alındı
Muğla'nın Dalaman ilçesi Bozbel mevkisinde gece başlayan, yıldırım kaynaklı olduğu tahmin edilen orman yangını, ekiplerin müdahalesiyle sabah saatlerinde kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışmalarının sürdüğü bildirildi.
Muğla'nın Dalaman ilçesi Bozbel mevkisinde gece saatlerinde başlayan orman yangını, ekiplerin müdahalesiyle sabah saatlerinde kontrol altına alındı.
Yıldırım kaynaklı olduğu tahmin edilen yangın, ulaşımın güç olduğu bir bölgede çıktı. Bu nedenle ekipler yangın alanına ulaşmakta zorluk yaşadı.
Hafif şiddetteki rüzgarın etkili olduğu bölgede, Muğla Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri yangına karadan müdahale etti. Gece boyunca sürdürülen çalışmaların ardından yangın sabah saatlerinde kontrol altına alındı.
Yangının kontrol altına alınmasının ardından bölgede soğutma çalışmalarına devam edildiği öğrenildi.
Kaynak: İHA
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