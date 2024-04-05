Muğla-Denizli Karayolunda Trafik Kazası: 2 Ölü, 3 Yaralı

Muğla- Denizli karayolu Ortaköy kavşağında meydana gelen çift taraflı trafik kazasında 2 kişi öldü, 3 kişi de yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, Denizli istikametinden Muğla Menteşe istikametine seyir halinde olan 06 EDE 490 plakalı araç Ortaköy kavşağına geldiğinde kavşağı dönmeye çalışan Cuma Arat yönetimindeki 07 BJC 625 plakalı araca çarptı. Yaklaşık 100 metre sürüklenen araç uçuruma sürüklenmesi sonrası tarlaya uçtu.
Kazayı gören vatandaşların Muğla 112 Acil Çağrı Merkezine bilgi vermesi üzerine kaza yerine çok sayıda ambulans, itfaiye, polis trafik ve jandarma ekipleri sevk edildi. Uçuruma yuvarlanan 07 BJC 625 plakalı araç içinde bulunan Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi personeli Havva Kaplan ve Cuma Arat kazada yaşamını yitirdi. Kaza sonrası araç içinde sıkışan vatandaşlar Muğla Büyükşehir Belediyesi Menteşe İtfaiye AKS ekiplerinin müdahalesi ile sıkıştıkları yerden kurtarılarak ambulans ekipleri teslim edildi.
Kazada Deniz Güneş, Kağan Güneş v e ismi alınamayan bir kişi olmak üzere toplam üç kişi yaralanırken, yaralılar Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildiler. - MUĞLA
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