Muğla Fethiye'de sağanak Halk Evi'ni sular altında bıraktı, vatandaşlar mahsur kaldı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Muğla Fethiye'de sağanak Halk Evi'ni sular altında bıraktı, vatandaşlar mahsur kaldı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Muğla Fethiye\'de sağanak Halk Evi\'ni sular altında bıraktı, vatandaşlar mahsur kaldı
 Güncelleme: 
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Muğla'nın Fethiye ilçesinde dün akşam etkisini artıran sağanak, bazı bölgelerde su taşkınlarına neden oldu. Fevzi Çakmak Caddesi'ndeki Fethiye Belediyesi Halk Evi'ni su basarken, içeride mahsur kalan vatandaşlar zor anlar yaşadı.

Muğla'nın Fethiye ilçesinde dün akşam saatlerinde etkisini artıran sağanak yağış, bazı bölgelerde su taşkınları yaşanırken, Fethiye Belediyesi Halk Evi'nde de su baskını yaşandı. Halk Evi'nde oturan vatandaşlar içeride mahsur kaldı.

Fevzi Çakmak Caddesi üzerinde bulunan Fethiye Belediyesi Halk Evi, şiddetli yağışın ardından sular altında kaldı. Binanın içerisine dolan su nedeniyle vatandaşlar zor anlar yaşarken, içeride bulunan bazı kişiler yükselen su nedeniyle dışarı çıkamadıklarını ve mahsur kaldıklarını ifade etti.

Yağışın etkili olduğu bölgelerde, kavşak ve bağlantı yollarında biriken yağmur suları nedeniyle araç sürücüleri de ilerlemekte güçlük çekti. Su birikintileri nedeniyle trafikte zaman zaman zor anlar yaşandı.

Kaynak: İHA
Fethiye BelediyesiFevzi ÇakmakHava Durumu3. SayfaFethiyeGüncelMuğlaYaşamSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

MHK soruşturmasında Ahmet Çakar ile Erman Toroğlu’nu zora sokacak ifade: Atamaları onlar yaptırıyor MHK soruşturmasında Ahmet Çakar ile Erman Toroğlu'nu zora sokacak ifade: Atamaları onlar yaptırıyor
Meclis’te yeni dönem başlıyor Haberler.com gelişmeleri anbean aktaracak Meclis'te yeni dönem başlıyor! Haberler.com gelişmeleri anbean aktaracak
Şener Üşümezsoy yeni deprem için adres verdi Şener Üşümezsoy yeni deprem için adres verdi
“Mağdurum“ diyen Nihat Zeybekci’nin fonlara kaç lira yatırdığı belli oldu "Mağdurum" diyen Nihat Zeybekci'nin fonlara kaç lira yatırdığı belli oldu
Çölün ortasında her 4 kilometrede bir bekçi var Nedeni şaşırtıyor Çölün ortasında her 4 kilometrede bir bekçi var! Nedeni şaşırtıyor
Gülşen Bubikoğlu’ndan yeni poz “Yaz uzatmalarda“ Gülşen Bubikoğlu'ndan yeni poz! "Yaz uzatmalarda"
12:26
Haberler.com mikrofonlarından çağrı yaptı Destici fon mağdurları için iki kaynak gösterdi
Haberler.com mikrofonlarından çağrı yaptı! Destici fon mağdurları için iki kaynak gösterdi
11:53
Galatasaray’da futbolculara kick boks yasağı
Galatasaray'da futbolculara kick boks yasağı
11:45
A Milli Takım’da büyük şok Yıldız futbolcumuz idmana çıkamadı
A Milli Takım'da büyük şok! Yıldız futbolcumuz idmana çıkamadı
11:28
MHP’li Feti Yıldız: Fon kriziyle ilgili komisyon kurulmasına gerek yok
MHP'li Feti Yıldız: Fon kriziyle ilgili komisyon kurulmasına gerek yok
11:19
TFF açıkladı A Milli Takım’a iki yeni isim
TFF açıkladı! A Milli Takım'a iki yeni isim
11:07
MSB: TSK’nın Başika Üssü kademeli olarak Iraklı makamlara teslim edilecek
MSB: TSK'nın Başika Üssü kademeli olarak Iraklı makamlara teslim edilecek
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 1.10.2026 12:52:52. #7.12#
SON DAKİKA: Muğla Fethiye'de sağanak Halk Evi'ni sular altında bıraktı, vatandaşlar mahsur kaldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei