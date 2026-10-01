Muğla Fethiye\'de sağanak Halk Evi\'ni sular altında bıraktı, vatandaşlar mahsur kaldı

Muğla'nın Fethiye ilçesinde dün akşam saatlerinde etkisini artıran sağanak yağış, bazı bölgelerde su taşkınları yaşanırken, Fethiye Belediyesi Halk Evi'nde de su baskını yaşandı. Halk Evi'nde oturan vatandaşlar içeride mahsur kaldı.

Fevzi Çakmak Caddesi üzerinde bulunan Fethiye Belediyesi Halk Evi, şiddetli yağışın ardından sular altında kaldı. Binanın içerisine dolan su nedeniyle vatandaşlar zor anlar yaşarken, içeride bulunan bazı kişiler yükselen su nedeniyle dışarı çıkamadıklarını ve mahsur kaldıklarını ifade etti.

Yağışın etkili olduğu bölgelerde, kavşak ve bağlantı yollarında biriken yağmur suları nedeniyle araç sürücüleri de ilerlemekte güçlük çekti. Su birikintileri nedeniyle trafikte zaman zaman zor anlar yaşandı.