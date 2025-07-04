Muğla Fethiye\'deki Orman Yangını Kontrol Altına Alındı

Muğla'nın Fethiye ilçesinde ormanlık alanda meydana gelen yangının etrafı ekiplerin yoğun müdahalesi sonucu çevrildi.

Yangın, Esenköy Mahallesi'ndeki ormanlık alanda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bölgeden alevlerin yükseldiğini fark eden vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve orman ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ve Muğla Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri yangına müdahale etti. Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı helikopterler de alevlerin kontrol altına alınması için havadan destek verdi. Yangının etrafı hava ve karadan ekiplerin yoğun mücadelesi ile çevrilirken, ekiplerin soğutma çalışmalarını sürdürdüğü belirtildi. - MUĞLA