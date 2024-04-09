Muğla İl Emniyet Müdürlüğü \'Söz Ver Projesi\'ni Faaliyete Geçirdi

Muğla İl Emniyet Müdürlüğü Bölge trafik ekipleri tarafından uygulanacak olan "Söz ver projesi" Bayram öncesi faaliyete geçirildi.
1 yıl boyunca devam edecek olan "Söz ver projesi" otobüslerde bulunan yolcuların emniyet kemeri takmaları amacıyla düzenlendi. Proje çerçevesinde otobüslerde bulunan yolcular emniyet kemerini takıp takmadıkları sivil ekipler tarafından denetleniyor. Projede emniyet kemerini takan yolcular gidecekleri bölgeye kadar kemeri çıkarmadıkları ekipler tarafından kontrol ediliyor. Proje çerçevesinde yolculara çeşitli hediyeler dağıtılıyor.
Muğla il Emniyet Müdürlüğü Bölge trafik komiseri Alperen Aykırı" Muğla Denetleme Şube Müdürlüğü olarak Bayram süresince tedbirlerimizi illerimiz ve ilçelerimizde dahil olmak üzere 2 katına çıkardık. Bu süreçte Bayram trafiğini oluşa bilecek yoğunluklara ve kazalara karşı tüm tedbirlerimizi alarak vatandaşlarımızın can güvenliğini korumak için görevimizin başındayız. Bu çerçevede Bölge trafik şube müdürlüğü olarak faaliyete geçirmiş olduğumuz "söz ver projesi" çerçevesinde otobüs denetiminde yolcularımızın emniyet kemeri kullanımında dikkat çekerek oluşan kazalarda meydana gelen ölüm ve yaralanma olaylarının yolcularının emniyet kemeri kullanmamasından kaynaklı otobüs içinde savrulmalar veya otobüslerin üzerlerine devrilmeleri sonucu gerçekleştiğini belirterek onlardan emniyet kemeri takmaları konusunda bir söz ver istiyoruz. Bu söz ver projesi çerçevesinde onlara küçük bir emniyet kemerleri ve trafik ihlallerini uymaları ile hatırlatıcı ve farkındalık oluşturmak amacı ile küçük hediyelerimizi veriyoruz. Bu otobüslerde 'de görevlendirdiğimiz sivil trafik personelleri varış süresi boyunca sürücüleri ve yolcuları denetleyerek emniyet kemeri kurallarına uyup uymadığını takibini yapıyor. Varış noktasına ulaştığında ise eğer sözlerini tuttular ise yolcularımız onlara teşekkür ederek görevlerini sonlandırıyorlar. Bayram boyunca her hangi bir kaza ve yaralanma olayı yaşanmaması adına görevimizin başındayız vatandaşlarımızdan ve sürücülerimizden 'de kurallara uymaları konusunda önemle rica ediyoruz "dedi. - MUĞLA
Son Dakika › 3.Sayfa › Muğla İl Emniyet Müdürlüğü 'Söz Ver Projesi'ni Faaliyete Geçirdi - Son Dakika
Samsun'da hırsızlık suçundan yargılandığı mahkemece 10 yıl 10 ay 6 gün hapis cezasına çarptırılan M.M.K.'nin cezası kesinleşince hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Yakalanan hükümlü Samsun Adliyesine sevk edilip tutuklanarak cezaevine teslim edildi.
Aydın'ın Kuşadası ilçesinde uyuşturucu ile mücadele kapsamında düzenlenen operasyonda, İkicesmelik Mahallesi'nde bir adreste uyuşturucu madde satışı yapıldığı bilgisi üzerine 5 şüpheli şahıs yakalandı. Operasyonda, metamfetamin ve esrar maddesi ele geçirildi. Ayrıca, aranan bir şahıs da tespit edildi. Operasyonun devamında ise 2 şahıs daha yakalandı ve bir şahıs tutuklandı.
Bingöl Genç İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan çalışmada, araziye gömülü şekilde 53 kilo 500 gram esrar maddesi ele geçirildi. Bingöl Valiliği tarafından yapılan açıklamada, uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticaretinin önlenmesine yönelik yapılan çalışmalar sonucunda, Genç ilçesi Sağgöze kırsalında araziye gizlenmiş olan esrar maddesi bulunduğu belirtildi.
Antalya'nın Serik ilçesinde bir turist, ayağının kayıp düşmesi sonucu yapay şelalenin tepesinde mahsur kaldı. İtfaiye ekipleri tarafından yapılan çalışma sonucunda turist kurtarıldı ve hastaneye sevk edildi.
Kocaeli'nin İzmit ilçesinde bayram için parfüm dükkanına asılan balonlar, ellerinde döner bıçakları bulunan 2 kişi tarafından parçalandı. O anlar güvenlik kamerasına yansırken, çocukları döner bıçağıyla gören iş yeri sahibi dehşete düştü. İş yeri sahibi olayla ilgili şikayette bulundu.
Sizin düşünceleriniz neler ?