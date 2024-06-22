Muğla İl Jandarma Komutanlığı Trafik Timleri 12-21 Haziran Tarihleri Arasında 31 Bin 60 Araç Sorguladı

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Muğla İl Jandarma Komutanlığı Trafik Timleri 12- 21 Haziran tarihleri arasında gerçekleştirdiği denetimler kapsamında 31 bin 60 araç sorgularken, 3 bin 182 araç sürücüsüne cezai işlem uyguladı.

Muğla İl Jandarma Komutanlığı Trafik Timleri, 12-21 Haziran 2024 tarihleri arasında Kurban Bayramı süresince yoğun trafik tedbirleri aldı. Bu kapsamda 491 trafik personeli 24 saat esasına göre görev yaparak, tatil süresince 39 özel denetim gerçekleştirdi. Ayrıca, havadan helikopter, cayrokopter ve drone ile denetimler yapıldı.

Yapılan denetimlerde toplam 31 bin 60 araç sorgulandı. Sorgulanan araçlardan 3 bin 182 araç sürücüsüne çeşitli maddelerden toplam 6 milyon 741 bin 249 TL para cezası uygulandı. Ayrıca, 133 kişinin ehliyetine el konulurken 167 araç trafikten men edildi.

Muğla İl Jandarma Komutanlığı, vatandaşların dönüş yolunda güvenli bir şekilde seyahat etmeleri için denetimlerini aralıksız sürdüreceklerini bildirdi. - MUĞLA