Muğla İl Jandarma Komutanlığı Trafik Timleri 12-21 Haziran Tarihleri Arasında 31 Bin 60 Araç Sorguladı - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Muğla İl Jandarma Komutanlığı Trafik Timleri 12-21 Haziran Tarihleri Arasında 31 Bin 60 Araç Sorguladı

Muğla İl Jandarma Komutanlığı Trafik Timleri 12-21 Haziran Tarihleri Arasında 31 Bin 60 Araç Sorguladı

Muğla İl Jandarma Komutanlığı Trafik Timleri, Kurban Bayramı süresince gerçekleştirdiği denetimlerde 31 bin 60 araç sorguladı ve 3 bin 182 araç sürücüsüne cezai işlem uyguladı. Denetimlerde toplamda 6 milyon 741 bin 249 TL para cezası kesildi ve 133 kişinin ehliyetine el konuldu.

22.06.2024 11:59
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Muğla İl Jandarma Komutanlığı Trafik Timleri 12- 21 Haziran tarihleri arasında gerçekleştirdiği denetimler kapsamında 31 bin 60 araç sorgularken, 3 bin 182 araç sürücüsüne cezai işlem uyguladı.

Muğla İl Jandarma Komutanlığı Trafik Timleri, 12-21 Haziran 2024 tarihleri arasında Kurban Bayramı süresince yoğun trafik tedbirleri aldı. Bu kapsamda 491 trafik personeli 24 saat esasına göre görev yaparak, tatil süresince 39 özel denetim gerçekleştirdi. Ayrıca, havadan helikopter, cayrokopter ve drone ile denetimler yapıldı.

Yapılan denetimlerde toplam 31 bin 60 araç sorgulandı. Sorgulanan araçlardan 3 bin 182 araç sürücüsüne çeşitli maddelerden toplam 6 milyon 741 bin 249 TL para cezası uygulandı. Ayrıca, 133 kişinin ehliyetine el konulurken 167 araç trafikten men edildi.

Muğla İl Jandarma Komutanlığı, vatandaşların dönüş yolunda güvenli bir şekilde seyahat etmeleri için denetimlerini aralıksız sürdüreceklerini bildirdi. - MUĞLA

Kaynak: İHA

Kurban Bayramı, 21 Haziran, trafik, Muğla, 3.Sayfa, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Muğla İl Jandarma Komutanlığı Trafik Timleri 12-21 Haziran Tarihleri Arasında 31 Bin 60 Araç Sorguladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


11:21 Her detayı mide bulandırıyor Sapık baba, 15 yaşındaki kızını istismar ederken suçüstü yakalandı Her detayı mide bulandırıyor! Sapık baba, 15 yaşındaki kızını istismar ederken suçüstü yakalandı
10:34 Ertelenen motorin ve benzin zammı, daha yüksek bir rakamla pompaya yansıyacak Ertelenen motorin ve benzin zammı, daha yüksek bir rakamla pompaya yansıyacak
10:15 En düşük emekli maaşı ne kadar olacak İşte üzerinde durulan 4 formül En düşük emekli maaşı ne kadar olacak? İşte üzerinde durulan 4 formül
09:13 Kardeşi hastalık nedeniyle tahliye edilmişti Bahar Candan’ın da cezaevinde olmadığı ortaya çıktı Kardeşi hastalık nedeniyle tahliye edilmişti! Bahar Candan'ın da cezaevinde olmadığı ortaya çıktı
08:59 AK Parti’de değişim süreci başlıyor Önümüzdeki günlerde istifalar peş peşe gelecek AK Parti'de değişim süreci başlıyor! Önümüzdeki günlerde istifalar peş peşe gelecek
11:11 Taksilere panik butonu geliyor: Sürücü butona bastığında S.O.S. verecek Taksilere panik butonu geliyor: Sürücü butona bastığında S.O.S. verecek
10:23 İstanbul’da ’’Anucur’’ çetesine ’’Şehit Hakan Telli’’ operasyonu İstanbul'da ''Anucur'' çetesine ''Şehit Hakan Telli'' operasyonu
09:56 Sıcak hava balonu, yüzlerce metre yüksekten peribacalarına düştü Sıcak hava balonu, yüzlerce metre yüksekten peribacalarına düştü
09:23 Öldüresiye dövülen Kaya Sabancı sessizliğini bozdu: Orada ölebilirdim Öldüresiye dövülen Kaya Sabancı sessizliğini bozdu: Orada ölebilirdim
09:13 Bayram tatili trafik kazalarıyla kana bulandı 7 günlük bilanço açıklandı Bayram tatili trafik kazalarıyla kana bulandı! 7 günlük bilanço açıklandı
08:16 Her ay kiranın yüzde 20’si vergi olarak Maliye’ye gidecek Her ay kiranın yüzde 20'si vergi olarak Maliye'ye gidecek
00:37 Iğdır’da yaylacılar arasında çatışma çıktı Çok sayıda yaralı ve gözaltı var Iğdır'da yaylacılar arasında çatışma çıktı! Çok sayıda yaralı ve gözaltı var
00:13 Kaya Sabancı’yı darbettiği öne sürülen iş insanı Vedat Aşçı’dan açıklama geldi Kaya Sabancı'yı darbettiği öne sürülen iş insanı Vedat Aşçı'dan açıklama geldi
23:37 Şikayetleri bitmek bilmedi Kaldığı ıslahevi, Timur Cihantimur’un aklını başına getirir Şikayetleri bitmek bilmedi! Kaldığı ıslahevi, Timur Cihantimur'un aklını başına getirir
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.06.2024 13:00:29. #1.13#
SON DAKİKA: Muğla İl Jandarma Komutanlığı Trafik Timleri 12-21 Haziran Tarihleri Arasında 31 Bin 60 Araç Sorguladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement