Muğla'nın Kavaklıdere ilçesinde tarım arazisinde başlayan yangın orman ve itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile söndürüldü.
Kavaklıdere Menteşe Mahallesi Öteyaka mevkiinde dumanların yükselmesi üzerine 112 Acil Çağrı Merkezine bilgi verildi. Bölgeye Muğla Orman Bölge Müdürlüğü arazöz ve Muğla Büyükşehir Belediyesi Kavaklıdere İtfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın ekiplerin müdahalesi ile söndürülürken, soğutma çalışması yapıldı. - MUĞLA
Son Dakika › 3.Sayfa › Muğla Kavaklıdere'de Tarım Arazisinde Yangın Söndürüldü - Son Dakika
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