Muğla Marmaris'te Gezi Teknesinde Yangın: Can Pazarı Yaşandı - Son Dakika
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Muğla Marmaris'te Gezi Teknesinde Yangın: Can Pazarı Yaşandı

Muğla Marmaris ile Yunanistan açıklarında bir gezi teknesinde çıkan yangında yolcular ve mürettebat denize atlayarak kurtuldu. Diğer teknelerde bulunan pek çok kişi ise panik yaşadı. Olay sonrasında tüm ekipler teyakkuza geçti ve gerekli tedbirler alındı.

14.07.2024 18:22
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Muğla Marmaris ile Yunanistan açıklarında ahşap bir gezi teknesinde yangın çıktı. Kısa sürede tüm tekneyi saran alevlerden yolcular ve mürettebat denize atlayarak kurtulurken, adeta can pazarı yaşandı. Başka teknelerle mavi tura katılan pek çok kişi feci yangın karşısında panik yaşadı ve gözyaşlarına hakim olmadı.

Olay, akşam saatlerinde Keçi Adası yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 34 yolcusu ve 3 mürettebat ile mavi tura çıkan bir gezi teknesinde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede tüm tekneyi saran alevlerden yolcular ve gemi mürettebatı denize atlayarak kurtuldu. Çok sayıda deniz aracının bulunduğu bölgede denize atlayanların tamamının sağ olarak kurtarıldığı öğrenildi.

Yaşanan olaydan sonra tüm ekiplerin teyakkuza geçtiğini belirten Marmaris Kaymakamı Nurullah Kaya, liman, sahil güvenlik, 112 Acil Sağlık birimi ve hastanede her türlü tedbirin alındığını belirtti. Gezi teknesinde bulunan 34 yolcu ve 3 mürettebatın sağ olarak denizden alındığını belirten Kaymakam Kaya, bu kişilerin tamamının Sahil Güvenlik ve çeşitli deniz araçları ile hastaneye götürülmek üzere başta Marmaris Sahil Güvenlik Grup Komutanlığı iskelesi olmak üzere çeşitli iskelelere nakledildiğini kaydetti.

Bu arada tamamen yanan gezi teknesinin denizden tahliyesi için de Liman Başkanlığı'ndan bölgeye römorkör sevk edildiği belirtildi. - MUĞLA

Kaynak: İHA

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