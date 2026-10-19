Muğla Marmaris'te otel çalışanlarını taşıyan servis devrildi, 2'si ağır 3 yaralı - Son Dakika
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Muğla Marmaris'te otel çalışanlarını taşıyan servis devrildi, 2'si ağır 3 yaralı

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Muğla Marmaris\'te otel çalışanlarını taşıyan servis devrildi, 2\'si ağır 3 yaralı
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Muğla'nın Marmaris ilçesinde Datça karayolu Hisarönü mevkiinde 20 otel personelini taşıyan servis minibüsü virajı alamayarak devrildi. Kazada 2'si ağır 3 personel yaralanırken minibüsün altında kalan işçi itfaiye ve vatandaşların yardımıyla kurtarıldı, soruşturma sürüyor.

Muğla'nın Marmaris ilçesinde otel personelini taşıyan servis minibüsünün virajı alamayarak devrildiği kazada 2'si ağır 3 kişi yaralandı.

Kaza, Datça karayolu Hisarönü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, içerisinde 20 otel personelinin bulunduğu servis minibüsü, virajı alamayarak devrildi. Kazanın ardından çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda ambulans, polis ve jandarma ekibi sevk edildi. Kazada minibüsün altında kalan bir personel için kurtarma çalışması başlatıldı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri ve vatandaşların yardımıyla minibüsün altından ağır yaralı olarak çıkarılan işçi, sağlık ekiplerine teslim edildi. Kazada 3 personelin yaralandığı ve 2'sinin durumunun ağır olduğu öğrenildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: İHA
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