Muğla Menteşe'de iki aracın çarpışmasıyla 4 kişi yaralandı, sıkışan 2 kişi kurtarıldıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Muğla'nın Menteşe ilçesinde Soda-Denizli Kavşağı'nda iki aracın çarpıştığı kazada toplam 4 kişi yaralandı. Araçlardan birinde sıkışan 2 kişi ekiplerin çalışmasıyla kurtarılıp sağlık ekiplerine verildi, diğer araçtaki 2 yaralı da ambulansa alındı.
Muğla'nın Menteşe ilçesinde Soda- Denizli Kavşağı'nda iki aracın karıştığı trafik kazasında 4 kişi yaralandı. Araçta sıkışan 2 kişi ekiplerin müdahalesiyle kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi.
Kaza, Ortaköy-Denizli Kavşağı olarak bildirilen bölgede, Soda-Denizli Kavşağı'nda meydana geldi. Trafik kazası ihbarı üzerine bölgeye sevk edilen ekipler, iki aracın çarpıştığını ve araçlardan birinde bulunan 2 kişinin sıkıştığını tespit etti. Ekiplerin müdahalesiyle araçta sıkışan 2 yaralı bulundukları yerden çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Diğer araçta bulunan 2 yaralının da sağlık ekipleri tarafından ambulansa alındığı öğrenildi.
Kazada toplam 4 kişi yaralanırken, yaralıların sağlık ekiplerine teslim edildiği bildirildi.
Kaynak: İHA
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