Muğla Menteşe'de motosiklet ile otomobil çarpıştı, sürücü hafif yaralandı - Son Dakika
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Muğla Menteşe'de motosiklet ile otomobil çarpıştı, sürücü hafif yaralandı

Muğla Menteşe\'de motosiklet ile otomobil çarpıştı, sürücü hafif yaralandı
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Muğla'nın Menteşe ilçesinde bir AVM içinde motosiklet ile otomobil çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü ayağından hafif yaralandı, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından hastaneye gitmeyi reddetti.

Muğla'nın Menteşe ilçesinde motosiklet ile otomobilin karıştığı kazada, motosiklet sürücüsü hafif yaralandı.

Kaza, Uğur Mumcu Bulvarı üzerindeki AVM içerisinde saat 14.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 09 AOA 046 plakalı motosiklet ile 48 KE 337 plakalı otomobilin henüz bilinmeyen bir nedenle çarpıştı. Çarpışmanın etkisi ile savrulan motosikletten yere düşen motosiklet sürücüsü ayağından hafif şekilde yaralandı. Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı sürücüye ilk müdahaleyi yaparken, yaralı motosiklet sürücüsü hastaneye gitmeyi reddetti. Polis ekipleri de kaza ile ilgili gerekli notlarını alarak normale döndü.

Kaynak: İHA

Trafik Kazaları, Motosiklet, 3. Sayfa, Menteşe, Muğla, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Muğla Menteşe'de motosiklet ile otomobil çarpıştı, sürücü hafif yaralandı - Son Dakika

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