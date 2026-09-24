Muğla Menteşe'de okul bahçesindeki zarar gören Atatürk büstü onarıldı - Son Dakika
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Muğla Menteşe'de okul bahçesindeki zarar gören Atatürk büstü onarıldı

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Muğla Menteşe\'de okul bahçesindeki zarar gören Atatürk büstü onarıldı
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Muğla Menteşe'deki Salih Zeki Gür İlk ve Ortaokulu bahçesindeki Atatürk büstü zarar gördü, Büyükşehir Belediyesi ekipleri büstü onardı. Başkan Ahmet Aras, Atatürk'ün hatırasına yönelik saygısızlığın karşısında olduklarını belirtti.

Muğla'nın Menteşe ilçesi Kötekli Mahallesi'nde bulunan Salih Zeki Gür İlk ve Ortaokulu bahçesindeki Atatürk Büstüne zarar verilmesinin ardından Muğla Büyükşehir Belediyesi ekipleri hızla harekete geçti. Zarar gören büst, ekiplerin çalışmasıyla onarıldı.

Menteşe ilçesi Kötekli Mahallesi'nde bulunan Salih Zeki Gür İlk ve Ortaokulu bahçesindeki Atatürk Büstüne zarar verildi. Durumun bildirilmesinin ardından Muğla Büyükşehir Belediyesi Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı ekipleri kısa sürede okula ulaşarak çalışma başlattı.

Büyükşehir ekipleri büstü onardı

Ekipler tarafından yapılan incelemenin ardından zarar gören Atatürk Büstünün onarımı gerçekleştirildi. Gerekli bakım ve düzenlemelerin de yapılmasıyla büst yeniden eski görünümüne kavuşturuldu. Muğla Büyükşehir Belediyesi, kent genelindeki okullarda ihtiyaçlar doğrultusunda Atatürk büstleri ve Atatürk köşelerinin bakım, onarım ve yenileme çalışmalarını da sürdürüyor.

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, zarar gören büstün onarımına ilişkin şu değerlendirmede bulundu: "Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün aziz hatırasına yönelik her türlü saygısızlığın karşısındayız. Kötekli'deki okulumuzda bulunan Atatürk büstünün zarar gördüğünü öğrenir öğrenmez ekiplerimiz harekete geçti ve gerekli onarımı kısa sürede tamamladı. Atatürk'ün hatırasına, Cumhuriyetimizin değerlerine ve çocuklarımıza bıraktığı mirasa her zaman sahip çıkacağız"

Kaynak: İHA
Mustafa Kemal AtatürkAhmet ArasSalih Zeki3. SayfaEğitimGüncelMuğlaSon Dakika

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SON DAKİKA: Muğla Menteşe'de okul bahçesindeki zarar gören Atatürk büstü onarıldı - Son Dakika
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