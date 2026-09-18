Muğla merkezli \'Sokaklar Güvende\' operasyonunda 13 şüpheli tutuklandı

Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde 8 ilde eş zamanlı gerçekleştirilen 'Sokaklar Güvende' operasyonunda gözaltına alınan 42 şüpheliden 13'ü tutuklandı.

Muğla Emniyet Müdürlüğü İstihbarat, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) ile Özel Harekat Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yeni nesil suç örgütleri ve yasa dışı yapılanmalara yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında 14 Eylül'de Muğla'nın Menteşe, Fethiye, Bodrum, Marmaris ve Milas ilçeleri ile İstanbul, Ankara, İzmir, Gaziantep, Mardin, Kocaeli ve Aydın'da eş zamanlı operasyonlar gerçekleştirildi. Operasyonlarda 42 şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen şüphelilerden 13'ü tutuklanırken, 1 şüpheliye ev hapsi cezası verildi. Şüphelilerden 7'si serbest bırakılırken, 21'i de adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.