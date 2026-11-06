Muğla Milas'ta 9 yıl 3 ay hapis cezası bulunan şahıs yakalanarak cezaevine gönderildi - Son Dakika
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Muğla Milas'ta 9 yıl 3 ay hapis cezası bulunan şahıs yakalanarak cezaevine gönderildi

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Muğla Milas\'ta 9 yıl 3 ay hapis cezası bulunan şahıs yakalanarak cezaevine gönderildi
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Muğla Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin Milas'ta düzenlediği operasyonda, 6 ayrı suçtan toplam 9 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs yakalandı. Bin TL adli para cezası da bulunduğu tespit edilen şahıs, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

Muğla'nın Milas ilçesinde, hakkında 6 ayrı suçtan toplam 9 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs, polis ekiplerinin operasyonuyla yakalanarak cezaevine teslim edildi.

Muğla Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekiplerince aranan şahısların yakalanmasına yönelik müşterek çalışma gerçekleştirildi.

Yapılan çalışmalar sonucunda, Milas ilçesinde bulunan B.S.S. isimli şahsın 6 ayrı suçtan toplam 9 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası ile arandığı ve hakkında bin TL adli para cezası bulunduğu tespit edildi.

Polis ekiplerince yakalanan şahıs, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

Kaynak: İHA
Emniyet Müdürlüğü3. SayfaGüncelMuğlaSon Dakika

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