3.Sayfa

Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında 54 göçmen yakalandı, 15'i kurtarıldı.

Bodrum açıklarında farklı saatlerde iki ayrı lastik bot içerisinde düzensiz göçmenlerin olduğunun bildirilmesi üzerine Bodrum Sahil Güvenlik Karakol Komutanlığı ekipleri bölgeye hareket etti. İki ayrı lastik bot ekipler tarafından durdurularak toplam 54 düzensiz göçmen yakalandı. Bodrum açıklarındaki diğer olayda ise içerisinde düzensiz göçmenlerin olduğu lastik bot, motor arızası nedeniyle sürüklenmeye başladı. Yardım talebi üzerine Sahil Güvenlik Botları (KB-114, KB-112) tarafından lastik bot içerisindeki 15 düzensiz göçmen kurtarıldı. Karaya çıkarılan toplam 69 düzensiz göçmen, işlemlerinin ardından Muğla İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildi. - MUĞLA