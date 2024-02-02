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Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında 54 göçmen yakalandı, 15'i kurtarıldı - Son Dakika
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Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında 54 göçmen yakalandı, 15'i kurtarıldı

Muğla\'nın Bodrum ilçesi açıklarında 54 göçmen yakalandı, 15\'i kurtarıldı

Bodrum açıklarında iki ayrı lastik bot içerisinde düzensiz göçmenlerin olduğu bildirildi. Sahil Güvenlik ekipleri tarafından durdurulan botlarda toplam 54 göçmen yakalandı. Ayrıca, motor arızası nedeniyle sürüklenen bir lastik bot içerisindeki 15 göçmen Sahil Güvenlik Botları tarafından kurtarıldı. Toplamda 69 göçmen, işlemlerinin ardından Muğla İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildi.

02.02.2024 10:56  Güncelleme: 10:57
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Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında 54 göçmen yakalandı, 15'i kurtarıldı.

Bodrum açıklarında farklı saatlerde iki ayrı lastik bot içerisinde düzensiz göçmenlerin olduğunun bildirilmesi üzerine Bodrum Sahil Güvenlik Karakol Komutanlığı ekipleri bölgeye hareket etti. İki ayrı lastik bot ekipler tarafından durdurularak toplam 54 düzensiz göçmen yakalandı. Bodrum açıklarındaki diğer olayda ise içerisinde düzensiz göçmenlerin olduğu lastik bot, motor arızası nedeniyle sürüklenmeye başladı. Yardım talebi üzerine Sahil Güvenlik Botları (KB-114, KB-112) tarafından lastik bot içerisindeki 15 düzensiz göçmen kurtarıldı. Karaya çıkarılan toplam 69 düzensiz göçmen, işlemlerinin ardından Muğla İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildi. - MUĞLA

Kaynak: İHA

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SON DAKİKA: Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında 54 göçmen yakalandı, 15'i kurtarıldı - Son Dakika
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