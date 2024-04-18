Muğla\'nın Milas ilçesinde yangın çıktı

Muğla'nın Milas ilçesinde gece saatlerinde otluk ve makilik alanda başlayan yangın ormana sıçradı.
Edinilen bilgiye göre, Milas ilçesi Bogaziçi Mahallesinde makilik ve otluk alanda çıkış nedeni henüz tespit edilemeyen yangın başladı. 112 Acil Çağrı Merkezine bilgi verilmesi üzerine bölgeye çok sayıda Muğla Büyükşehir Belediyesi Milas İtfaiye Grup Amirliği ekipleri sevk edildi.
Makilik ve otluk alanda başlayan yangın rüzgarın da etkisi ile ormanlık alana sıçradı. İtfaiye ekiplerinin yoğun müdahalesi ile yangın kontrol altına alındı. Yanan sahada itfaiye ekiplerinin soğutma çalışması devam ediyor. - MUĞLA
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