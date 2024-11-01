Muğla\'nın Ula İlçesinde Metruk Binada Yangın

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Muğla'nın Ula ilçesinde bir metruk binada meydana gelen yangın itfaiye ekiplerin müdahalesi ile söndürüldü.

Yangın Muğla'nın Ula ilçesine bağlı Köprübaşı Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kullanılmayan metruk bir evde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangını gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine bölgeye Muğla Büyükşehir Belediyesi'ne ait itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen itfaiye ekipleri metruk binadaki yangını söndürürken yangının çıkış sebebinin belirlenmesi için ekiplerin incelemesi sürüyor. - MUĞLA