Muğla Seydikemer\'de 77 yaşındaki Şükrü Uslu\'ya otomobil çarptı, hastanede öldü

Muğla Seydikemer'de 77 yaşındaki Şükrü Uslu'ya otomobil çarptı, hastanede öldüGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Muğla'nın Seydikemer ilçesinde karşıdan karşıya geçmeye çalışan 77 yaşındaki Şükrü Uslu'ya otomobil çarptı. Ağır yaralanan Uslu, kaldırıldığı hastanede müdahalelere rağmen kurtarılamadı; kazayla ilgili soruşturma sürüyor.
Muğla'nın Seydikemer ilçesinde otomobilin çarptığı 77 yaşındaki Şükrü Uslu, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
Kaza, Alaçat Mahallesi'nde sabah saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, A.Ç. idaresindeki 39 ACU 825 plakalı otomobil, karşıdan karşıya geçmeye çalışan Şükrü Uslu'ya çarptı. Çarpmanın etkisiyle ağır yaralanan Uslu, olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Uslu, hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.
Kaynak: İHA
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