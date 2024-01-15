 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Muğla Seydikemer'de Aynı Yerde İki Farklı Kazada 2 Kişi Yaralandı - Son Dakika
Üye Girişi

Muğla Seydikemer'de Aynı Yerde İki Farklı Kazada 2 Kişi Yaralandı

Muğla'nın Seydikemer ilçesinde meydana gelen kazalarda, bir dakika içerisinde aynı yerde yaşanan iki farklı kaza sonucunda 2 kişi yaralandı. İlk kaza, H.O. idaresindeki bir otomobilin direğe çarpmasıyla gerçekleşti. Ardından aynı yolda seyir halinde olan başka bir otomobil de kaza yaptı. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Her iki otomobilden de 1'er kişi yaralandı ve ambulanslarla Seydikemer Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazalarla ilgili soruşturma devam ediyor.

Muğla Seydikemer\'de Aynı Yerde İki Farklı Kazada 2 Kişi Yaralandı
15.01.2024 - 12:18,
Abone Ol

Muğla'nın Seydikemer ilçesinde bir dakika içerisinde aynı yerde yaşanan iki farklı kazada 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Seydikemer- Fethiye karayolu, Uğurlu Kavşağı'nda H.O. idaresindeki 48 AKP 413 plakalı otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu, direğe çarptı. Kaza sonrası aynı yolda seyir halinde olan 66 DR 994 plakalı otomobil şoförü H.C.K.'da direksiyon hakimiyetini kaybederek kaza yaptı. Kazaları görenler 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istedi. İhbar üzerine kaza yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri yönlendirildi. Her iki otomobilden de 1'er kişi yaralandı. İki yaralı ambulansla Seydikemer Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazalarla ilgili soruşturma sürüyor. - MUĞLA

Kaynak: İHA
YORUMLAR

Devlet Hastanesi, Seydikemer, Muğla, Soruşturma, Trafik Kazaları, 3.Sayfa, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Muğla Seydikemer'de Aynı Yerde İki Farklı Kazada 2 Kişi Yaralandı - Son Dakika


13:31
Gözaltına alınıp serbest bırakılan Antalyaspor'un İsrailli futbolcusu Jehezkel sınır dışı edildi Gözaltına alınıp serbest bırakılan Antalyaspor'un İsrailli futbolcusu Jehezkel sınır dışı edildi
13:31
Cem Yılmaz'ın 4 bin TL'lik bilet fiyatını az bulan Tuğba Ekinci: En az 10 bin TL olmalı Cem Yılmaz'ın 4 bin TL'lik bilet fiyatını az bulan Tuğba Ekinci: En az 10 bin TL olmalı
13:16
Konyaspor'un yeni teknik direktörü Fahrudin Omerovic Konyaspor'un yeni teknik direktörü Fahrudin Omerovic
13:14
İl divanında gerginlik! Yeniden Refah Partililer, Bahçelievler Belediye Başkanı Bahadır'ı yuhaladı İl divanında gerginlik! Yeniden Refah Partililer, Bahçelievler Belediye Başkanı Bahadır'ı yuhaladı
12:58
'Özerkliği kabul edebiliriz' paylaşımı yaptı mı? Destici'den açıklama var "Özerkliği kabul edebiliriz" paylaşımı yaptı mı? Destici'den açıklama var
12:37
Düğün salonunda yaşanan silahlı dehşet anlarına ait yeni görüntüler ortaya çıktı Düğün salonunda yaşanan silahlı dehşet anlarına ait yeni görüntüler ortaya çıktı
12:15
MHP'nin 3 il ve 52 ilçede belediye başkan adayı daha belli oldu MHP'nin 3 il ve 52 ilçede belediye başkan adayı daha belli oldu
11:56
Gözaltına alınan Antalyaspor'un İsrailli futbolcusu Sagiv Jehezkel serbest bırakıldı Gözaltına alınan Antalyaspor'un İsrailli futbolcusu Sagiv Jehezkel serbest bırakıldı

Son Dakika
13:31 Gözaltına alınıp serbest bırakılan Antalyaspor'un İsrailli futbolcusu Jehezkel sınır dışı edildi
13:31 Cem Yılmaz'ın 4 bin TL'lik bilet fiyatını az bulan Tuğba Ekinci: En az 10 bin TL olmalı
13:16 Konyaspor'un yeni teknik direktörü Fahrudin Omerovic
13:14 İl divanında gerginlik! Yeniden Refah Partililer, Bahçelievler Belediye Başkanı Bahadır'ı yuhaladı
12:58 "Özerkliği kabul edebiliriz" paylaşımı yaptı mı? Destici'den açıklama var
12:37 Düğün salonunda yaşanan silahlı dehşet anlarına ait yeni görüntüler ortaya çıktı
12:15 MHP'nin 3 il ve 52 ilçede belediye başkan adayı daha belli oldu
11:56 Gözaltına alınan Antalyaspor'un İsrailli futbolcusu Sagiv Jehezkel serbest bırakıldı
11:34 İzlanda'da deprem çatlağına düşen işçi için arama çalışmaları başlatıldı
11:31 Rüzgar Çetin, Ahmet Nur Çebi'nin kızıyla nişanlandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.01.2024 13:49:15. #1.13#
SON DAKİKA: Muğla Seydikemer'de Aynı Yerde İki Farklı Kazada 2 Kişi Yaralandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement