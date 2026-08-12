Seydikemer’de orman yangını kontrol altına alındı

Muğla'nın Seydikemer ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın, ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Yangın, Seydiler Mahallesi'ndeki ormanlık alanda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, henüz bilinmeyen bir nedenle ormanlık alanda çıkan yangını fark eden vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye orman ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangına havadan 5 helikopter ve 2 uçak, karadan ise 13 arazöz, 4 su tankeri, 3 dozer ve 105 personelle müdahale edildi.

Ekiplerin yoğun çalışması sonucu alevler kontrol altına alınırken, bölgede soğutma çalışmalarına başlandı. Yangın bölgesine gelerek incelemelerde bulunan Seydikemer Belediye Başkanı Bayram Önder Akdenizli, yerleşim alanlarına yakın noktada çıkan yangının kontrol altına alındığını belirtti. Akdenizli, yangına müdahale eden orman ve belediye ekipleri ile çalışmalara destek veren vatandaşlara teşekkür etti.

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.