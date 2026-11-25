Muğla Ula Karabörtlen'deki depo yangını itfaiye ekiplerince söndürüldüGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Muğla'nın Ula ilçesine bağlı Karabörtlen Mahallesi'ndeki iş yerine ait depoda öğlen saatlerinde çıkan yangın, Muğla Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerince söndürüldü. Depoda büyük çapta maddi hasar oluştu, yangınla ilgili inceleme başlatıldı.
Muğla'nın Ula ilçesindeki bir iş yerine ait depoda çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.
Edinilen bilgiye göre, bugün öğlen saatlerinde bir iş yerine ait depoda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Karabörtlen Mahallesi'deki depo yangını sonrası bölgeye Muğla Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek alevleri söndürdü. Yangın sonrası depoda büyük çapta maddi hasar meydana geldi.
Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.
Kaynak: İHA
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