Muğla-Yatağan yolunda 3 araçlı maddi hasarlı kazada Yatağan girişinde kuyruk oluştu - Son Dakika
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Muğla-Yatağan yolunda 3 araçlı maddi hasarlı kazada Yatağan girişinde kuyruk oluştu

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Muğla-Yatağan yolunda 3 araçlı maddi hasarlı kazada Yatağan girişinde kuyruk oluştu
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Muğla-Yatağan karayolunda sabah saatlerinde Polis Yol Kontrol Noktası yakınlarında 3 aracın karıştığı maddi hasarlı kaza yaşandı. Kaza nedeniyle Yatağan girişinde uzun araç kuyruğu oluştu, yol bir süre trafiğe kapandı, ekip müdahalesiyle yeniden açıldı ve soruşturma başlatıldı.

Muğla- Yatağan karayolu üzerinde meydana gelen zincirleme trafik kazası dolayısıyla uzun araç kuyruğu oluştu, kazada araçlarda maddi hasar oluştu.

Edinilen bilgiye göre, sabah saatlerinde Yatağan-Muğla karayolu üzerindeki Polis Yol Kontrol Noktası yakınlarında 3 aracın karıştığı maddi hasarlı trafik kazası meydana geldi. Kaza nedeniyle yol bir süre trafiğe kapanırken, Yatağan ilçe girişinde uzun araç kuyruğu oluştu. Bölgede trafik yoğunluğu yaşanırken, ekiplerin kazaya müdahalesi ve araçların yoldan kaldırılması için çalışma başlatıldı. Yapılan çalışmaların ardından yol tekrar trafiğe açılırken, kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İHA
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SON DAKİKA: Muğla-Yatağan yolunda 3 araçlı maddi hasarlı kazada Yatağan girişinde kuyruk oluştu - Son Dakika
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