Muhalefet Arnavutluk meclisinde meşale yakıp oturumu durdurdu, 4 PD'li uzaklaştırıldı - Son Dakika
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Muhalefet Arnavutluk meclisinde meşale yakıp oturumu durdurdu, 4 PD'li uzaklaştırıldı

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Muhalefet Arnavutluk meclisinde meşale yakıp oturumu durdurdu, 4 PD\'li uzaklaştırıldı
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Arnavutluk Parlamentosu'nda muhalefet milletvekilleri, öğrenci protestolarına destek için meşale yakarak oturumun çalışmasını durdurdu. Parlamento Başkanı Niko Peleshi, olayların ardından dört PD milletvekilinin günün geri kalanında oturumdan uzaklaştırılmasına karar verdi.

Arnavutluk Parlamentosu'nda muhalefet milletvekilleri, protestocu öğrencilere destek amacıyla meşale yakarak parlamentonun çalışmasını engelledi.

Arnavutluk Parlamentosu'nda bugünkü oturum, gergin başladı. Muhalefet milletvekilleri, iktidar karşıtı protestolar gerçekleştiren öğrencilere destek ve polis müdahalelerine tepki amacıyla parlamentonun çalışmasını engelledi. Parlamentoda gerginlik, oturum açılır açılmaz muhalefet milletvekillerinin masalara elleriyle vurarak başlattığı protesto ile başladı. Muhalif milletvekilleri, aynı zamanda öğrenci protestolarına destek veren pankartlar açtı.

"Tiran sokaklarında kemikler kırıldı, başlar yarıldı"

Ana muhalefet partisi Demokratik Parti (PD) lideri Sali Berisha, ülkedeki sokak protestolarına değinerek iktidar milletvekillerinin plastik mermi ve göz yaşartıcı gazı hak ettiğini söyledi. Berisha, "Tiran, Arnavut gençlerine karşı işgal dönemlerinde bile görülmemiş bir vahşete tanık oldu. Tiran sokaklarında kemikler kırıldı, başlar yarıldı, gençlere karşı en acımasız araçlardan istifade edildi. Burada gördüğünüz milletvekilleri, kemik kıranlardan ve baş yaranlardan daha büyük suçlulardır" dedi.

Parlamento Başkanı Niko Peleshi, bu açıklamaları "şiddet çağrısı" olarak değerlendirerek PD liderinin gün boyunca söz hakkı olmayacağını duyurdu ve gerginlikler nedeniyle oturuma ara verildi. Aranın ardından iktidardaki Sosyalist Parti (PS) Parlamento Grubu Başkanı Taulant Balla, görüşmelerin sonlandırılmasını ve doğrudan oylamaya geçilmesini talep etti. Öneri, PS üyelerinin desteğiyle kabul edildi.

Meşale yaktılar

Oylamaya geçilmesi ile birlikte muhalefet milletvekillerinin tepkisi arttı ve parlamento salonunda meşaleler yakıldı. Yakılan meşaleler nedeniyle oturuma yine ara verildi. Olayların ardından Parlamento Başkanı Niko Peleshi, dört PD milletvekilinin günün geri kalanında oturumdan uzaklaştırılmasına karar verdi.

Bugünkü olaylar, günlerdir devam eden şiddetli sokak protestolarının ardından iktidar ve muhalefet milletvekilleri arasında yaşanan çatışmalar sonrasında altı milletvekiline 60 gün uzaklaştırma cezası verilmesinden bir hafta sonra meydana geldi.

Protestoculara para cezası gündemde

Arnavutluk hükümeti, şiddetli protestolara karşı Avrupa ülkelerinin son dönemde başvurduğu bir metoda yöneldi. Başbakan Edi Rama liderliğindeki Arnavutluk hükümeti tarafından geçtiğimiz pazar günü duyurulan ve yürürlüğe girmesi için parlamentodan onay alması gereken yeni düzenleme, şiddet olayları yaşanan gösterilerde polisin uyarısına rağmen bölgede kalmaya devam edenlere, şahsen şiddete karışmasalar dahi 500 bin leke (yaklaşık 5 bin 500 euro) kadar para cezası öngördü.

Protestolar 2 milyon euronun üzerinde maddi hasara yol açtı

Arnavutluk'ta 13 Ekim'de eğitimdeki durum ve öğrenim ücretlerinin yüksekliği gerekçeleriyle başlayan protestolarda hükümet binaları ateşe verildi ve hemen her gün protestocular ve güvenlik güçleri arasında çatışmalar yaşandı. Yolsuzluk iddiaları, sağlık sistemindeki eksiklikler ve 2,3 milyon nüfuslu ülkede gençlerin gelecekten umutsuzluğu ile büyüyen iktidar karşıtı protestolar, resmi tahminlere göre ekim ortasından bu yana 2 milyon euronun üzerinde maddi hasara yol açtı. Başkent Tiran'da sokaklar savaş alanını andırırken, göstericilerle polis arasındaki çatışmalarda 350'den fazla kişi yaralandı.

Kaynak: İHA
Parlamento3. SayfaPolitikaDünyaSon Dakika

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