Muharrem İnce'ye yönelik sahte paylaşımlar yapanlar hakkında karar verildi - Son Dakika
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Muharrem İnce'ye yönelik sahte paylaşımlar yapanlar hakkında karar verildi

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce'ye yönelik sahte paylaşımlar yapan 'Ankara Kuşu' adlı sosyal medya hesabının kullanıcısı Oktay Yaşar ile Veli Koçak, 'silahlı terör örgütüne üye olmamakla birlikte örgüte yardım' suçundan yargılandıkları davadan beraat etti. Ankara19. Ağır Ceza Mahkemesi, sanıkların suçun unsurlarının oluşmaması nedeniyle beraatlerine karar verdi.

22.02.2024 11:09
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Memleket Partisi lideri Muharrem İnce'yle ilgili Milletvekilliği Genel Seçimi ve Cumhurbaşkanlığı Seçimi sürecinde sahte paylaşımlar yapan 'Ankara Kuşu' adlı sosyal medya hesabının kullanıcısı Oktay Yaşar ile Veli Koçak, 'silahlı terör örgütüne üye olmamakla birlikte örgüte yardım' suçundan yargılandıkları davadan beraat etti.

BERAAT KARARI SONRASINDA HAKLARINDA SUÇ DUYURUSU KARARI

Ankara 19. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya tutuksuz sanıklar Yaşar ve Koçak ile taraf avukatları katıldı. Mahkeme başkanı dava dosyasına gelen evrakı okumasının ardından esas hakkındaki mütalaasını sunmak için Cumhuriyet savcısına söz verdi. Savcı, sanıkların yargılandığı "terör örgütüne üye olmamakla birlikte örgüte yardım" suçunun unsurları oluşmaması nedeniyle beraatlarını talep etti. Savcı sanıklar hakkında, "halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" suçundan Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulmasını istedi.

Söz alan sanık Yaşar, mütalaa yönünde karar verilmesini belirterek, beraatını talep etti. Sanık Koçak ise savcının beraatı yönündeki görüşüne katıldığını ancak dezenformasyon içeren bir paylaşımının olmadığını iddia etti. Avukat beyanlarının ardından kararını açıklayan mahkeme, sanıkların "silahlı terör örgütüne üye olmamakla birlikte örgüte yardım" suçundan beraatlerine karar verdi. Ayrıca mahkeme, sanıklar hakkında "halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" suçundan suç duyurusunda bulunulmasına karar verdi.

İDDİANAME

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, FETÖ'nün 'sosyal medyadan sorumlu yöneticisi' Cevheri Güven ve birçok FETÖ'cü hesabın Cumhurbaşkanlığı seçimi öncesinde Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce'ye yönelik sahte paylaşımlar yaptığı belirtilmişti.

Cumhurbaşkanı adayı olan İnce'ye yönelik hem sahte müstehcen video görüntüsü hem de sahte dekontun provokasyon ve tehdit amaçlı olarak sosyal medyada dolaşıma sunulduğu vurgulanarak, söz konusu içeriklerin firari FETÖ'cü Güven ve diğer örgüt mensupları tarafından daha fazla kitleye ulaşması için provokasyon amaçlı paylaşıldığı ve sosyal medyada paylaşıma sunulan bu görüntülerin şüpheliler tarafından da yayıldığı kaydedildi. İddianamede, şüpheliler Yaşar ve Koçak'ın 'silahlı terör örgütüne üye olmamakla birlikte örgüte yardım' suçundan 1'er yıldan 3'er yıla kadar hapisle cezalandırılmaları talep edilmişti.

Muharrem İnce\'ye yönelik sahte paylaşımlar yapanlar hakkında karar verildi
Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Muharrem İnce'ye yönelik sahte paylaşımlar yapanlar hakkında karar verildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (4)

  • Serkan Basar: Reis Beyin Kankisi :) 19 23 Yanıtla
  • soner yavuz: sende daha gidip cumhur ittifakına katılmadınmı geç olmadan çabuk hemen katıl çünki zaman daraldı belki sende cumhur ittifakından faydalanabilirsin çünki koltuk sevdandan dolayı sende ayrı düştün ve ortalıkta garip garip demeçler verdin yazıklar olsun o partide yediğiniz ekmeğe birde çıkıyorlar yok ben 30 senedir gençlik kollarında yok şuydu yok buydu geçin bunları geçin içini dışınız menfaat olmuş yazıklar olsun tek kelimeyle 10 9 Yanıtla
  • Selim Kayisi: Yani bundan haber doğruymuş mu anlamalıyım? 5 1 Yanıtla
  • Alirıza BÜYÜKAFŞAR: Okuma yazman yokmu senin. Örgüt üyeliğinden beraat. Yanıltıcı bilgi yaymaktan dava açılacak. 0 0
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