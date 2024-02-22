Muharrem İnce\'ye yönelik sahte paylaşımlar yapanlar hakkında karar verildi

Memleket Partisi lideri Muharrem İnce'yle ilgili Milletvekilliği Genel Seçimi ve Cumhurbaşkanlığı Seçimi sürecinde sahte paylaşımlar yapan 'Ankara Kuşu' adlı sosyal medya hesabının kullanıcısı Oktay Yaşar ile Veli Koçak, 'silahlı terör örgütüne üye olmamakla birlikte örgüte yardım' suçundan yargılandıkları davadan beraat etti.
Ankara 19. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya tutuksuz sanıklar Yaşar ve Koçak ile taraf avukatları katıldı. Mahkeme başkanı dava dosyasına gelen evrakı okumasının ardından esas hakkındaki mütalaasını sunmak için Cumhuriyet savcısına söz verdi. Savcı, sanıkların yargılandığı "terör örgütüne üye olmamakla birlikte örgüte yardım" suçunun unsurları oluşmaması nedeniyle beraatlarını talep etti. Savcı sanıklar hakkında, "halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" suçundan Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulmasını istedi.
Söz alan sanık Yaşar, mütalaa yönünde karar verilmesini belirterek, beraatını talep etti. Sanık Koçak ise savcının beraatı yönündeki görüşüne katıldığını ancak dezenformasyon içeren bir paylaşımının olmadığını iddia etti. Avukat beyanlarının ardından kararını açıklayan mahkeme, sanıkların "silahlı terör örgütüne üye olmamakla birlikte örgüte yardım" suçundan beraatlerine karar verdi. Ayrıca mahkeme, sanıklar hakkında "halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" suçundan suç duyurusunda bulunulmasına karar verdi.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, FETÖ'nün 'sosyal medyadan sorumlu yöneticisi' Cevheri Güven ve birçok FETÖ'cü hesabın Cumhurbaşkanlığı seçimi öncesinde Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce'ye yönelik sahte paylaşımlar yaptığı belirtilmişti.
Cumhurbaşkanı adayı olan İnce'ye yönelik hem sahte müstehcen video görüntüsü hem de sahte dekontun provokasyon ve tehdit amaçlı olarak sosyal medyada dolaşıma sunulduğu vurgulanarak, söz konusu içeriklerin firari FETÖ'cü Güven ve diğer örgüt mensupları tarafından daha fazla kitleye ulaşması için provokasyon amaçlı paylaşıldığı ve sosyal medyada paylaşıma sunulan bu görüntülerin şüpheliler tarafından da yayıldığı kaydedildi. İddianamede, şüpheliler Yaşar ve Koçak'ın 'silahlı terör örgütüne üye olmamakla birlikte örgüte yardım' suçundan 1'er yıldan 3'er yıla kadar hapisle cezalandırılmaları talep edilmişti.
Son Dakika › 3.Sayfa › Muharrem İnce'ye yönelik sahte paylaşımlar yapanlar hakkında karar verildi - Son Dakika
Sosyal medyada paylaşılan bir video, abisinin evine giden bir kişinin yengesini tanımadığı bir adamla yarı çıplak halde yakaladığını gösteriyor. Kayda alan kişi, hem yengesine hem de birlikte yakaladığı adama tehditler savuruyor. Video, kısa sürede sosyal medyada en çok izlenenler arasına girdi.
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