Mühendise Kargo Aldatmacasıyla Saldırı

Samsun'un Tekkeköy ilçesinde bir mühendis, telefonla "Kargon var" denilerek iş yerinin önüne çağrıldıktan sonra silahlı saldırıya uğrayarak yaralandı. Silahlı saldırgan polis tarafından Sakarya'da yakalanarak gözaltına alındı.

Olay, Tekkeköy ilçesi Kerimbey Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, cerrahi aletler üreten bir fabrikada mühendis olarak çalışan C.K. (36), kimliği henüz tespit edilemeyen bir kişi tarafından telefonla aranarak kargo şirketinden arandığı ve kendisine kargo bulunduğu söylenerek iş yerinin önüne çağrıldı.

İş yerinin önüne çıkan C.K., burada kimliği belirsiz şüpheli tarafından silahlı saldırıya uğradı. Şüphelinin tabancayla ateş açması sonucu Ç.K., sol bacağının diz üstünden vurularak yaralandı. Yaralı mühendis, olay yerine çağrılan ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Samsun polise yaptığı çalışma sonucu silahlı saldırı 17 yaşındaki E.T.'nin gerçekleştirdiğini tespit etti. E.T., polis tarafından Sakarya'da yakalandı. Soruşturma devam diyor. - SAMSUN