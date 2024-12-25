Mühimmat Fabrikası Patlamasında Ölen Seda Akın Toprağa Verildi

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Balıkesir'in Karesi ilçesi Kavaklı Mahallesi'nde bulunan mühimmat fabrikasında yaşanan patlamada hayatını kaybeden Seda Akın, toprağa verildi.

Karesi ilçesi Üçpınar Mahallesi'nde ikindi namazını müteakip köy meydanında kılınan cenaze namazının ardından Seda Akın'ın (35) cenazesi, Üçpınar Mahallesi mezarlığında toprağa verildi. Cenaze törenine Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı da katıldı. Bakan Yumaklı, Seda Akın'ın ailesiyle bir araya gelerek başsağlığı dileklerinde bulundu. - BALIKESİR