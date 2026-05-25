Böcek\'in ev hapsi kararında kamu zararı taahhüdü etkili

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Muhittin Böcek'in, ALDAŞ dosyası kapsamında tutukluluk halinin ev hapsine çevrilmesine ilişkin kararda, dosyada yer alan kamu zararı iddiasının giderilmesine yönelik taahhüdün etkili olduğu öne sürüldü.

İçişleri Bakanlığı kararıyla Antalya Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Muhittin Böcek hakkında, Antalya Büyükşehir Belediyesi iştiraki ALDAŞ A.Ş. ve ASAT üzerinden yürütülen işlemlere ilişkin soruşturmada yeni bir ayrıntı ortaya çıktı. Daha önce ALDAŞ dosyası kapsamında tutuklu bulunan Böcek hakkında, 22 Mayıs'ta konutu terk etmeme şeklindeki adli kontrol tedbiri uygulanmasına karar verilmişti.

Edinilen bilgiye göre, söz konusu kararda, soruşturma dosyasında yaklaşık 399 milyon 507 bin 249 TL olarak yer aldığı belirtilen kamu zararının ödenmesine yönelik taahhüdün etkili olduğu ileri sürüldü.

Dosyada ALDAŞ ve ASAT üzerinden yapılan işlemler incelendi

Soruşturma kapsamında, Antalya Büyükşehir Belediyesi iştiraki ALDAŞ A.Ş. ile ASAT üzerinden yapılan bazı harcamalar ve işlemler mercek altına alındı. Müfettiş ve bilirkişi raporlarına dayandırıldığı belirtilen tespitlerde, bazı harcamaların usulsüz olduğu ve bu işlemler sonucunda yaklaşık 399 milyon 507 bin 249 TL kamu zararı oluştuğu iddia edildi. Söz konusu tespitlerin ardından dosya kapsamında adli sürecin başlatıldığı, bazı şirket yöneticileri hakkında işlem yapıldığı ve yönetim kadrolarında değişikliklere gidildiği öne sürüldü.

Şüphelilere yöneltilen suçlamalar dosyada yer aldı

Soruşturma dosyasında şüphelilere "zimmet", "edimin ifasına fesat karıştırma", "rüşvet" ve "ihaleye fesat karıştırma" suçlamalarının yöneltildiği ileri sürüldü. Dosyada yer alan iddiaların, ALDAŞ A.Ş. ve ASAT üzerinden gerçekleştirilen işlemler ile bu işlemler sonucunda oluştuğu belirtilen kamu zararı çevresinde değerlendirildiği öğrenildi.

Tutukluluk ev hapsine çevrilmişti

Muhittin Böcek hakkında ALDAŞ dosyası kapsamında daha önce tutuklama kararı verilmişti. Avukatlarının yeniden başvurusu üzerine Böcek, 22 Mayıs'ta nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edilmiş, hakimlik ALDAŞ dosyası yönünden tutukluluk halinin konutu terk etmeme şeklindeki adli kontrol tedbirine çevrilmesine karar vermişti. Böcek'in diğer dosyalardan kaynaklanan tutukluluk hali devam ediyor. - ANTALYA