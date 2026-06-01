Muhittin Böcek'in gelini tahliye edildi

01.06.2026 21:19
Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in gelini Zuhal Böcek, 'suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama' suçundan tutuklanmıştı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında adli kontrol şartıyla tahliye edildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında aralarında tutuklu Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in gelini Zuhal Böcek'in de bulunduğu 3 kişi, 30 Nisan'da gözaltına alınmıştı. Emniyette işlemleri biten 3 kişi adliyeye sevk edilmiş, savcılıkta ifadeleri alınan şüphelilerden Zuhal Böcek, "suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama" suçundan tutuklanmıştı.

Mal varlıklarına el konulmuştu

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, şüpheliler Muhittin Böcek, Mustafa Gökhan Böcek ile Zuhal Böcek'in 'rüşvet alma', 'rüşveti temin etme', 'irtikap' ile 'suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama' suçlarından mal varlıklarına da el konulmuştu.

Böcek'in gelini tahliye edildi

Yürütülen soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı. Muhittin Böcek'in gelini Zuhal Böcek, 'adli kontrol' tedbiriyle tahliye edildi. Konuyla ilgili yürütülen soruşturma sürüyor. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

22:23
A Milli Takımımız Kuzey Makedonya'yı sahadan sildi
A Milli Takımımız Kuzey Makedonya'yı sahadan sildi
21:17
CHP'de 111 milletvekilinden ortak bildiri: 12 Temmuz'da olağanüstü kurultay yapılsın
CHP'de 111 milletvekilinden ortak bildiri: 12 Temmuz’da olağanüstü kurultay yapılsın
20:59
Erdoğan ailesinde bebek sevinci: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın torun sayısı 10'a yükseldi
Erdoğan ailesinde bebek sevinci: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın torun sayısı 10'a yükseldi
20:53
İran'ın resti Trump'ı korkuttu: İsrail Lübnan'a asker göndermeyecek
İran'ın resti Trump'ı korkuttu: İsrail Lübnan'a asker göndermeyecek
20:38
Fenerbahçe Kadın Voleybol Takımı'nda 7 oyuncuyla yollar ayrıldı
Fenerbahçe Kadın Voleybol Takımı'nda 7 oyuncuyla yollar ayrıldı
19:54
Tarkan ücretsiz konser verecek
Tarkan ücretsiz konser verecek
