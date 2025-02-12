Muhtar Karbon Monoksit Gazından Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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Muhtar Karbon Monoksit Gazından Hayatını Kaybetti

Muhtar Karbon Monoksit Gazından Hayatını Kaybetti

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde muhtar Nezir Ertürk, sobadan sızan gazdan zehirlenerek öldü.

12.02.2025 12:58
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Manisa'nın Alaşehir ilçesine bağlı Bahçedere Mahallesi Muhtarı Nezir Ertürk (55)'ten haber alamayan vatandaşlar kapısını kırarak girdikleri evde, muhtarı baygın bir vaziyette buldu. Hastaneye kaldırılan muhtar yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Muhtarın yatmadan önce yatak odasına sobadan çıkardığı kömür kovasını koyduğu tespit edildi.

Alaşehir'in Bahçedere Mahallesinde 2014 yılından bu yana 3 dönemdir muhtarlık yapan, bekar ve evde tek başına yaşayan Muhtar Nezir Ertürk'ten haber alamayan inşaat işçileri muhtarın ses vermemesine üzerine kapısını kırarak girdikleri evindeki yatak odasında baygın bir şekilde yattığını gördü. Muhtarı baygın bulan işçiler durumu hemen 112 Acil Çağrı merkezine iletti. Olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlçedeki özel bir hastaneye kaldırılan Muhtar Nezir Ertürk yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Jandarma ekipleri yatak odasında sobadan çıkarılmış yanar vaziyette kömür kovası buldu. Karbon monoksit gazından zehirlenerek hayatını kaybettiği düşünülen muhtarın cenazesi Alaşehir Devlet Hastanesi morguna kaldırılırken, kesin ölüm sebebinin yapılacak otopsinin ardından öğrenileceği açıklandı. Jandarmanın olayla ilgili soruşturması devam ediyor. - MANİSA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Muhtar Karbon Monoksit Gazından Hayatını Kaybetti - Son Dakika

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